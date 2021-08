«Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту на СТБ

Відома дата старту нового сезону соціального проєкту «Один за всіх». 29 серпня 2021 року на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 17 сезону на чолі з ведучим Сергієм Костирою. Детальніше — дізнайтеся в матеріалі.

Гостросоціальний проєкт продовжує допомагати тим, хто втратив надію на справедливість. Встановити істину і покарати винних — головна мета команди «Один за всіх». Тож щонеділі у студії програми ведучий та експерти робитимуть усе можливе, щоб допомогти гостям, які справді потребують порятунку.

Позаду незліченна кількість випусків, завдяки яким врятовано сотні дітей, покарано винних і здобуто докази у скоєнні злочинів. 17 сезон буде не менш справедливим завдяки журналістським розслідуванням команди. Тож не пропустіть у неділю, 29 серпня, прем’єру нового сезону проєкту «Один за всіх»!

Ведучий Сергій Костира також звернувся до глядачів: «Хочу вам повідомити, наші неймовірні глядачі, навіть не глядачі, ви нам стали друзями! Тому що кожна людина, яка прагне змінити світ на краще, допомогти людям, що потрапили у біду, мені особисто і легендарному “ОДИН ЗА ВСІХ” стали друзями. Вже з 29 серпня, цього року, щонеділі, на вас чекають нові випуски “ОДИН ЗА ВСІХ”! Кожна історія пережита мною та моєю командою, і ніхто не залишений без допомоги».

