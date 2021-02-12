Сергій Костира поїхав у відрядження з командою «Один за всіх»

В ефірі телеканалу СТБ стартував новий сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх» із новим ведучим. На сторожі справедливості стоїть практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира. Зараз Сергій перебуває у відрядженні з командою проєкту. Більше — в матеріалі.

Сергій Костира вирушив на Житомирщину, щоб встановити справедливість і допомогти тим, хто цього потребує. «Обіцяв, поїхав! Територія справедливості там, де “ОДИН ЗА ВСІХ”», — написав ведучий у себе на сторінці у Facebook.

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Новая історія про багатодітну сім’ю, де катують дітей. Сергій повідомив, що разом із командою діяли швидко, професійно, безкомпромісно, щоб припинити знущання над дитиною і врятувати її.

«Якщо у вашій родині чи родинах знайомих живе зло, насилля, знущання, побої, пишіть мені», — закликав ведучий.

Не пропустіть приголомшливий 4 випуск «Один за всіх»-16 уже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.

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