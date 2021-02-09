«Один за всіх»-16 випуск 3: чому дочка відмовилася від рідних батьків?
09.02.2021
На сторожі справедливості в 16 сезоні гостросоціального проєкту «Один за всіх» стоїть його новий ведучий — практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира. 3 випуск стане справжньою загадкою для глядачів і команди. Наклеп і шантаж на батьків чи тероризування батьком рідної дочки? Розгадати спробують експерти і ведучий програми «Один за всіх» уже завтра, 10 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.
Героїня 3 випуску програми — 16-річна Олена. Дівчина відмовилася від біологічних батьків і пів року тому знайшла нову сім’ю.
- З якою метою Лена це зробила?
- Чому тримає глибоку образу на рідного батька?
- Невже батьки тероризують дочку?
- Як розійдуться версії найрідніших?
- І яка істина з’ясується в студії програми?
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Не пропустіть уже завтра, 10 лютого, о 19:00 3 випуск програми «Один за всіх»-16 на телеканалі СТБ!
Video: «Один за всіх»-16 випуск 3: чому дочка відмовилася від рідних батьків?
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