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«Один за всіх»-16 випуск 3: чому дочка відмовилася від рідних батьків?

09.02.2021

На сторожі справедливості в 16 сезоні гостросоціального проєкту «Один за всіх» стоїть його новий ведучий — практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира. 3 випуск стане справжньою загадкою для глядачів і команди. Наклеп і шантаж на батьків чи тероризування батьком рідної дочки? Розгадати спробують експерти і ведучий програми «Один за всіх» уже завтра, 10 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Героїня 3 випуску програми — 16-річна Олена. Дівчина відмовилася від біологічних батьків і пів року тому знайшла нову сім’ю.

  • З якою метою Лена це зробила?
  • Чому тримає глибоку образу на рідного батька?
  • Невже батьки тероризують дочку?
  • Як розійдуться версії найрідніших?
  • І яка істина з’ясується в студії програми?

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Не пропустіть уже завтра, 10 лютого, о 19:00 3 випуск програми «Один за всіх»-16 на телеканалі СТБ!

Video: «Один за всіх»-16 випуск 3: чому дочка відмовилася від рідних батьків?

10 лютого 2021 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 16 сезону проекту Один за всех. Анонс 3 випуску Один за всіх 16 сезон від '0.02.2021 дивіться на СТБ

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