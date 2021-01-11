Не пропустіть прем’єру нового сезону гостросоціального шоу Один за всіх! Уже з 07.02.2021 новий ведучий Сергій Костира допомагатиме героям проєкту відновити справедливість та знайти вихід із непростих життєвих ситуацій. У студії шоу ви почуєте резонансні історії та приголомшливі викриття, які зачіпають за живе. Дивіться онлайн прем’єру Один за всіх 16 сезон уже із 7 лютого на СТБ!

Video: Прем’єра Один за всіх 16 сезон – дивіться з 7 лютого на СТБ!

Що чекає на глядачів в Один за всіх 2021? Випуск 1 від 07.02.2021 вийде в ефір неділю 07 лютого! Дивіться анонс Один за всіх 16 сезон 1 випуск