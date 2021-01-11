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«Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту

11.01.2021

Стала відома дата старту нового сезону проєкту «Один за всіх». 7 лютого 2021 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16 сезону на чолі з новим ведучим Сергієм Костирою. Детальніше — дізнайтеся в матеріалі.

сергей костыраГостросоціальний проєкт «Один за всіх» продовжить допомагати тим, хто втратив надію на справедливість. Журналістські розслідування допоможуть з’ясувати істину, знайти винного або виправдати ні в чому не винуватих людей. У новому сезоні «Один за всіх» на сторожі справедливості стоятиме Сергій Костира.

Більше про нового ведучого дізнайтеся ТУТ!

Не пропустіть прем’єру 16 сезону проєкту «Один за всіх»! Вмикайте телеканал СТБ 7 лютого о 20:00!

Video: «Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту

Коли Один за всіх 16 виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту Один за всіх на СТБ. Один за всіх 2021: дата виходу нового сезону

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