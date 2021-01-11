«Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту
11.01.2021
Стала відома дата старту нового сезону проєкту «Один за всіх». 7 лютого 2021 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16 сезону на чолі з новим ведучим Сергієм Костирою. Детальніше — дізнайтеся в матеріалі.
Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» продовжить допомагати тим, хто втратив надію на справедливість. Журналістські розслідування допоможуть з’ясувати істину, знайти винного або виправдати ні в чому не винуватих людей. У новому сезоні «Один за всіх» на сторожі справедливості стоятиме Сергій Костира.
Більше про нового ведучого дізнайтеся ТУТ!
Не пропустіть прем’єру 16 сезону проєкту «Один за всіх»! Вмикайте телеканал СТБ 7 лютого о 20:00!
Video: «Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту
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