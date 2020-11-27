У 22 випуску проєкту «Один за всіх»-15 розбиратимуться в новій приголомшливій історії. П’ятирічна Ангелінка разом із півторарічною Софійкою бачать жахливі сцени знущань над рідною матір’ю у своєму будинку майже щодня. Батько дівчаток забиває дружину до напівсмерті! Щоб урятувати онучок, їхня бабуся через суд забрала нещасних сестер до себе. Уже сім місяців Софія та Ангеліна під опікою бабусі й дідуся, але батьки всіма силами намагаються повернути дівчаток додому.

Усю війну за дітей батьки вважають помстою бабусі, адже вона з самого початку була проти взаємин дочки із зятем. Це далеко не все, що турбує Марію і Михайла. Адже, за їхніми словами, у будинку бабусі на дітей чекає страшна загроза! Батьки бояться, що їхній дідусь почне розпускати руки в бік онучок, адже жертвою його розбещення ще в дитинстві стала сама Марія!

У студії проєкту «Один за всіх» стане відомо:

Чи справді в будинку бабусі дівчата в небезпеці?

Тривога батьків за них — це турбота чи спроба брехнею повернути їх до себе?

Що покаже розмова дівчаток з психологом?

І з ким варто залишитися дітям?

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Не пропустіть приголомшливий 22 випуск проєкту «Один за всіх»-15 уже цієї неділі, 29 листопада, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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