«Один за всіх»-15: чим шокує 20 випуск гостросоціального проєкту
13.11.2020
Перелякана, голодна і з температурою під сорок! У такому стані трирічну Софію о третій годині ночі виявила поліція в одній з квартир Києва. Поруч не було ні мами, ні батька — тільки зовсім чужий дівчинці чоловік. Поки рідних Софії шукали всією країною, її ушпиталили. У неї діагностували двобічну пневмонію і підозру на коронавірус. Бабуся дівчинки досі не може зрозуміти, куди ж уночі поділися її батьки. Більше — дивіться у 20 випуску проєкту «Один за всіх»-15 у неділю, 15 листопада, на телеканалі СТБ!
У 20 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:
- Ким виявиться чоловік, із яким Софія не вперше залишається без нагляду рідних?
- Що насправді він робив з дівчинкою?
- Де весь цей час була її мама?
- Як трирічна дитина опинилася в епіцентрі любовного трикутника?
- До кого з дорослих варто повернутися Софії після лікарні?
Команда проєкту провела власне розслідування і готова розкрити правду. Вмикайте телеканал СТБ о 20:00 уже цієї неділі, 15 листопада!
Video: «Один за всіх»-15: чим шокує 20 випуск гостросоціального проєкту
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