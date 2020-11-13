Перелякана, голодна і з температурою під сорок! У такому стані трирічну Софію о третій годині ночі виявила поліція в одній з квартир Києва. Поруч не було ні мами, ні батька — тільки зовсім чужий дівчинці чоловік. Поки рідних Софії шукали всією країною, її ушпиталили. У неї діагностували двобічну пневмонію і підозру на коронавірус. Бабуся дівчинки досі не може зрозуміти, куди ж уночі поділися її батьки. Більше — дивіться у 20 випуску проєкту «Один за всіх»-15 у неділю, 15 листопада, на телеканалі СТБ!

У 20 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

Ким виявиться чоловік, із яким Софія не вперше залишається без нагляду рідних?

Що насправді він робив з дівчинкою?

Де весь цей час була її мама?

Як трирічна дитина опинилася в епіцентрі любовного трикутника?

До кого з дорослих варто повернутися Софії після лікарні?

Команда проєкту провела власне розслідування і готова розкрити правду. Вмикайте телеканал СТБ о 20:00 уже цієї неділі, 15 листопада!

Video: «Один за всіх»-15: чим шокує 20 випуск гостросоціального проєкту 15 листопада 2020 на телеканалі СТБ вийде 20 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 20 випуску Один за всіх 15 сезон від 15.11.2020 дивіться на СТБ

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