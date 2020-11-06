60-річний Степан — багатодітний батько. Рік тому пенсіонер поховав дружину і почав самостійно виховувати п’ятьох дітей. За його словами, він страшенно їх любить і готовий заради них на все. Сусіди Степана не вірять у сімейну ідилію. Вони впевнені, що за зачиненими дверима будинку люблячий тато перетворюється на справжнього тирана. Дітей не раз бачили з синяками і побоями, вони голодні і недоглянуті. Але найбільше сусідів обурює те, що, незважаючи на їхні скарги, поліція і служба у справах дітей закривають очі на проблеми в сім’ї і називають Степана зразковим батьком! Істину встановлять у 19 випуску проєкту «Один за всіх»-15!

У 19 випуску проєкту «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

Ким виявиться насправді Степан: турботливим татом чи справжнім деспотом?

Які приголомшливі факти про нього розкажуть діти?

І чи повернуться вони після програми додому?

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Не пропустіть нову історію проєкту «Один за всіх»-15 у 19 випуску на телеканалі СТБ! Вмикайте 8 листопада о 20:00!

Video: «Один за всіх»-15: у 19 випуску з’ясують, хто насправді Степан — зразковий батько чи деспот? 8 листопада 2020 на телеканалі СТБ вийде 19 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 19 випуску Один за всіх 15 сезон від 08.11.2020 дивіться на СТБ

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