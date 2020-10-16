У 16 випуску «Один за всіх»-15 команда проєкту буде з’ясовувати, що стало причиною розбрату в сім’ї Олени. Уже 3 роки жінка не може обійняти своїх дочок — 6-річну Карину і 4-річну Ангеліну! Колишній чоловік відібрав дівчаток і не підпускає її навіть на поріг. За їх дорослішанням мати може спостерігати тільки через інтернет. Та найбільше Олену турбує те, що батько розлучив старших сестер з молодшою. Дівчата навіть не знають, що їхня мати народила ще одну доньку — Віталіну, адже чоловік вигнав дружину з дому вагітною! Більше — дивіться в 16 випуску проєкту «Один за всіх»-15 18 жовтня о 20:00 на телеканалі СТБ!

Раніше Олена вже звернулася до суду і довела, що доньки повинні бути з нею. Але вирвати дівчаток з рук батька не може ніхто, навіть поліція! Сам же 28-річний Микола, хоч і порушує закон, злочинцем себе не вважає. Тому допомогти спробує команда «Один за всіх»! Але які відеодокази материнської байдужості принесуть у студію бабуся і дідусь дівчаток, через які вчинки матері батько насправді ізолював дітей, і з ким вони повинні залишитися, — ви дізнаєтеся вже у неділю, 18 жовтня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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Video: «Один за всіх»-15: чи є підстави повертати матері її дочок, дізнайтеся в 16 випуску 18 жовтня 2020 на телеканалі СТБ вийде 16 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 16 випуску Один за всіх 15 сезон від 18.10.2020 дивіться на СТБ

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