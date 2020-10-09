Нова історія, яка ошелешить усіх глядачів. Журналісти візьмуться за своє розслідування, яке допоможе правоохоронним органам затримати злочинця. Ба більше, команда врятує 12-річного хлопчика, який терпів страшні наруги від родичів. Більше — дивіться в 15 випуску гостросоціального проєкту «Один за всіх»-15 цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ!

Місяць тому життя 50-річного Івана змінилося назавжди. Зразковий сім’янин і батько двох дітей заскочив свою дружину з іншим. Чоловік був шокований, коли побачив, що коханцем дружини виявився її 12-річний племінник! Після скандалу Іван пішов із сім’ї. Але рідна мати хлопчика впевнена, що саме Іван розбещував дитину, а не її сестра. Дізнавшись про наругу над сином, Марія написала заяву в поліцію, але підтримки так і не одержала. Команда «Один за всіх» з’ясує:

Хто насправді вчинив наругу над 12-річним хлопчиком: рідна тітка чи її чоловік?

Чому в знущаннях над собою семикласник боявся зізнатися матері?

Хто у фіналі програми відправиться у поліцейську дільницю?

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Не пропустіть 15 випуск проєкту «Один за всіх»-15 11 жовтня о 20:00 на телеканалі СТБ!

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