В воскресенье, 13 февраля, в 21:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск проекта «Один за всіх»-18. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в шокирующей истории. Пятеро деток из Николаевской области обратились на проект, чтобы спастись от жестокого отца. Что сделал мужчина? И как на это реагирует мать пятерых детей?

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В редакцию проекта «Один за всіх» поступила просьба о помощи от пятерых братиков и сестричек из Николаевской области. Запуганные дети умоляют спасти их от ежедневного террора, который им устраивает 56-летний отец. В своем видеообращении они просят отправить мужчину в тюрьму за его издевательства.

Во 2 выпуске «Один за всіх»-18 выяснится, что на самом деле кроется за бегством от отца пятерых бедных детей. Какие мучения они пережили рядом со своими родителями? И почему детей не защитила родная мать?

Узнайте уже в это воскресенье, 13 февраля, в 21:00 на СТБ!

Video: «Один за всіх»-18 выпуск 2: спасут ли детей от жестокого отца? 13 февраля 2022 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 18 сезона проекта Один за всіх. Анонс 2 выпуска Один за всех 18 сезон от 13.02.2022 смотрите на СТБ

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