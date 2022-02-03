Уже в это воскресенье, 6 февраля, в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера 18 сезона проекта «Один за всіх». И начнется он с самой резонансной истории 2022 года. 14-летний Егор несколько часов подряд терпел пытки со стороны своих сверстников. Группа подростков беспощадно мучила парня и снимала все это на телефон. Привлекут ли к ответственности несовершеннолетних садистов? И какова причина этой страшной агрессии?

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Вот уже третью неделю вся Украина не может оправиться от того, какие бесчеловечные пытки испытал 14-летний Егор. Три часа подряд парня беспощадно мучили и снимали экзекуцию на телефон семеро друзей и одноклассников от 12 до 15 лет. Жители поселка Кушугум, что под Запорожьем, просто ошеломлены такой жестокостью подростков.

В студии «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра выяснят все подробности этого преступления и узнают, кто же стал инициатором издевательств над Егором. И неужели это не единичный случай и проект раскроет преступную схему, которая распространилась по всей стране?

Не пропустите 1 выпуск 18 сезона «Один за всіх» уже в это воскресенье в 21:00 на СТБ!

Video: Что готовит 1 выпуск 18 сезона «Один за всіх»? 6 февраля 2022 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 18 сезона проекта Один за всіх. Анонс 1 выпуска Один за всех 18 сезон от 06.02.2022 смотрите на СТБ

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