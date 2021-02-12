Сергей Костыра отправился в командировку с командой «Один за всіх»

В эфире телеканала СТБ стартовал новый сезон остросоциального проекта «Один за всіх» во главе с новым ведущим. На страже справедливости стоит практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. Сейчас Сергей отправился в командировку с командой проекта. Больше — в материале.

Сергей Костыра отправился в Житомирскую область, чтобы установить справедливость и помочь тем, кто в этом нуждается. «Обещал, поехал! Территория справедливости там, где «ОДИН ЗА ВСЕХ»», — написал ведущий на своей странице в Facebook.

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Новая история о многодетной семье, в которой пытают детей. Сергей сообщил, что вместе с командой действовали быстро, профессионально, бескомпромиссно, чтобы прекратить издевательства над ребенком и спасти его.

«Если в вашей семье или семьях знакомых живет зло, насилие, издевательства, побои, пишите мне», — призвал ведущий.

Не пропустите шокирующий 4 выпуск «Один за всех»-16 уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

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