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«Один за всіх»-16 выпуск 3: почему дочь отказалась от родных родителей?

09.02.2021

На страже справедливости в 16 сезоне остросоциального проекта «Один за всіх» стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. 3 выпуск станет настоящей загадкой для зрителей и команды. Клевета и шантаж на родителей или терроризирование отцом родной дочери? Разгадать попробуют эксперты и ведущий программы «Один за всіх» уже завтра, 10 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ.

Героиня 3 выпуска программы – 16-летняя Елена. Девушка отказалась от биологических родителей и полгода назад нашла новую семью. 

  • С какой целью Лена это сделала?
  • Почему держит глубокую обиду на родного отца?
  • Неужели родители терроризируют дочь?
  • Как разойдутся версии самых родных?
  • И какая истина установится в студии программы?

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Не пропустите уже завтра, 10 февраля, в 19:00 3 выпуск программы «Один за всіх»-16 на телеканале СТБ!   

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 3: почему дочь отказалась от родных родителей?

10 февраля 2021 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 3 выпуска Один за всех 16 сезон от 10.02.2021 смотрите на СТБ

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