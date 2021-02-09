«Один за всіх»-16 выпуск 3: почему дочь отказалась от родных родителей?
09.02.2021
На страже справедливости в 16 сезоне остросоциального проекта «Один за всіх» стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. 3 выпуск станет настоящей загадкой для зрителей и команды. Клевета и шантаж на родителей или терроризирование отцом родной дочери? Разгадать попробуют эксперты и ведущий программы «Один за всіх» уже завтра, 10 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ.
Героиня 3 выпуска программы – 16-летняя Елена. Девушка отказалась от биологических родителей и полгода назад нашла новую семью.
- С какой целью Лена это сделала?
- Почему держит глубокую обиду на родного отца?
- Неужели родители терроризируют дочь?
- Как разойдутся версии самых родных?
- И какая истина установится в студии программы?
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Не пропустите уже завтра, 10 февраля, в 19:00 3 выпуск программы «Один за всіх»-16 на телеканале СТБ!
Video: «Один за всіх»-16 выпуск 3: почему дочь отказалась от родных родителей?
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