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Премьера Один за всех 16 сезон – смотрите с 3 февраля на СТБ!

22.01.2021

Не пропустите премьеру нового сезона остросоциального шоу Один за всех! Теперь по два премьерных выпуска в неделю! Уже с 03.02.2021 новый ведущий Сергей Костыра будет помогать героям проекта восстановить справедливость и найти выход из сложных жизненных ситуаций. В студии шоу вы услышите резонансные истории и потрясающие разоблачения, которые задевают за живое. Смотрите онлайн премьеру Один за всех 16 сезон уже с 3 февраля на СТБ!

Video: Премьера Один за всех 16 сезон – смотрите с 3 февраля на СТБ!


Что ждет зрителей в Один за всех 2021? Выпуск 1 от 03.02.2021 выйдет в эфир воскресенье 03 февраля! Смотрите анонс Один за всех 16 сезон 1 выпуск

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