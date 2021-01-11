Не пропустите премьеру нового сезона остросоциального шоу Один за всех! Уже с 07.02.2021 новый ведущий Сергей Костыра будет помогать героям проекта восстановить справедливость и найти выход из сложных жизненных ситуаций. В студии шоу вы услышите резонансные истории и потрясающие разоблачения, которые задевают за живое. Смотрите онлайн премьеру Один за всех 16 сезон уже с 7 февраля на СТБ!

Video: Премьера Один за всех 16 сезон – смотрите с 7 февраля на СТБ!

Что ждет зрителей в Один за всех 2021? Выпуск 1 от 07.02.2021 выйдет в эфир воскресенье 07 февраля! Смотрите анонс Один за всех 16 сезон 1 выпуск