«Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта
11.01.2021
Стала известна дата старта нового сезона проекта «Один за всех». 7 февраля 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера 16 сезона во главе с новым ведущим Сергеем Костырой. Подробнее — узнайте в материале.
Остросоциальный проект «Один за всех» продолжит помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. Журналистские расследования помогут выяснить истину, найти виновного или оправдать ни в чем не повинных людей. В новом сезоне «Один за всех» на страже справедливости будет стоять Сергей Костыра.
Больше о новом ведущем узнайте ЗДЕСЬ!
Не пропустите премьеру 16 сезона проекта «Один за всех»! Включайте телеканал СТБ 7 февраля в 20:00!
Video: «Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта
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