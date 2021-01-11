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«Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта

11.01.2021

Стала известна дата старта нового сезона проекта «Один за всех». 7 февраля 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера 16 сезона во главе с новым ведущим Сергеем Костырой. Подробнее — узнайте в материале.

сергей костыра

Остросоциальный проект «Один за всех» продолжит помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. Журналистские расследования помогут выяснить истину, найти виновного или оправдать ни в чем не повинных людей. В новом сезоне «Один за всех» на страже справедливости будет стоять Сергей Костыра.

Больше о новом ведущем узнайте ЗДЕСЬ!

Не пропустите премьеру 16 сезона проекта «Один за всех»! Включайте телеканал СТБ 7 февраля в 20:00!  

Video: «Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта

Когда Один за всех 16 выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта Один за всех на СТБ. Один за всех 2021: дата выхода нового сезона

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