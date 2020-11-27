В 22 выпуске проекта «Один за всіх»-15 будут разбираться в новой шокирующей истории. Пятилетняя Ангелинка вместе с полуторагодовалой Софийкой видят ужасающие сцены издевательств над родной матерью в своем доме почти каждый день. Отец девочек забивает жену до полусмерти! Чтобы спасти внучек, бабушка через суд забрала несчастных сестер к себе. Уже семь месяцев София и Ангелина под опекой бабушки и дедушки, но родители всеми силами стараются вернуть девочек домой.

Всю войну за детей родители считают местью бабушки, ведь она с самого начала была против отношений дочери с зятем. Это далеко не все, что беспокоит Марию и Михаила. Ведь, по их словам, в доме бабушки детей ждет страшная угроза! Родители боятся, что их дедушка начнет распускать руки в сторону внучек, ведь жертвой его развращения еще в детстве стала сама Мария!

В студии проекта «Один за всіх» станет известно:

Действительно ли в доме бабушки девочки в опасности?

Тревога родителей за них – это забота или попытка ложью вернуть их к себе?

Что покажет разговор девочек с психологом?

И с кем следует остаться детям?

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Не пропустите шокирующий 22 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже в это воскресенье, 29 ноября, в 20:00 на телеканале СТБ!

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