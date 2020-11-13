«Один за всіх»-15: чем шокирует 20 выпуск остросоциального проекта
13.11.2020
Испуганная, голодная и с температурой под сорок! В таком состоянии трехлетнюю Софию в три часа ночи обнаружила полиция в одной из квартир Киева. Рядом не было ни мамы, ни отца ― только совсем чужой девочке мужчина. Пока родных Софии искали всей страной, ее госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на коронавирус. Бабушка девочки до сих пор не может понять, куда же ночью делись ее родители. Больше — смотрите в 20 выпуске проекта «Один за всіх»-15 в воскресенье, 15 ноября, на телеканале СТБ!
В 20 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:
- Кем окажется мужчина, с которым София не впервые остается без присмотра родных?
- Что на самом деле он делал с девочкой?
- Где все это время была ее мама?
- Как трехлетний ребенок оказался в эпицентре любовного треугольника?
- К кому из взрослых стоит вернуться Софии после больницы?
Команда проекта провела собственное расследование и готова раскрыть правду. Включайте телеканал СТБ в 20:00 уже в это воскресенье, 15 ноября!
Video: «Один за всіх»-15: чем шокирует 20 выпуск остросоциального проекта
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