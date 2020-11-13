Испуганная, голодная и с температурой под сорок! В таком состоянии трехлетнюю Софию в три часа ночи обнаружила полиция в одной из квартир Киева. Рядом не было ни мамы, ни отца ― только совсем чужой девочке мужчина. Пока родных Софии искали всей страной, ее госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на коронавирус. Бабушка девочки до сих пор не может понять, куда же ночью делись ее родители. Больше — смотрите в 20 выпуске проекта «Один за всіх»-15 в воскресенье, 15 ноября, на телеканале СТБ!

В 20 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

Кем окажется мужчина, с которым София не впервые остается без присмотра родных?

Что на самом деле он делал с девочкой?

Где все это время была ее мама?

Как трехлетний ребенок оказался в эпицентре любовного треугольника?

К кому из взрослых стоит вернуться Софии после больницы?

Команда проекта провела собственное расследование и готова раскрыть правду. Включайте телеканал СТБ в 20:00 уже в это воскресенье, 15 ноября!

Video: «Один за всіх»-15: чем шокирует 20 выпуск остросоциального проекта 15 ноября 2020 на телеканале СТБ выйдет 20 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 20 выпуска Один за всех 15 сезон от 15.11.2020 смотрите на СТБ

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