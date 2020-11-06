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«Один за всіх»-15: в 19 выпуске выяснят, кто на самом деле Степан — образцовый отец или деспот?

06.11.2020

60-летний Степан – многодетный отец. Год назад пенсионер похоронил супругу и начал самостоятельно воспитывать пятерых детей. По его словам, он безумно их любит и готов ради них на все. Соседи Степана не верят в семейную идиллию. Они уверены, что за закрытыми дверями дома любящий папа превращается в настоящего тирана. Детей не единожды видели с синяками и побоями, они голодные и неухоженные. Но больше соседей возмущает то, что, несмотря на их жалобы, полиция и служба по делам детей закрывают глаза на проблемы в семье и называют Степана примерным отцом! Истину установят в 19 выпуске проекта «Один за всіх»-15!  

В 19 выпуске проекта «Один за всіх»-15 вы узнаете:

  • Кем окажется на самом деле Степан: заботливым папой или настоящим деспотом? 
  • Какие шокирующие факты о нем расскажут дети?
  • И вернутся ли они после программы домой?

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Не пропустите новую историю проекта «Один за всіх»-15 в 19 выпуске на телеканале СТБ! Включайте 8 ноября в 20:00!   

Video: «Один за всіх»-15: в 19 выпуске выяснят, кто на самом деле Степан — образцовый отец или деспот?

8 ноября 2020 на телеканале СТБ выйдет 19 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 19 выпуска Один за всех 15 сезон от 08.11.2020 смотрите на СТБ

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