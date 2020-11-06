«Один за всіх»-15: в 19 выпуске выяснят, кто на самом деле Степан — образцовый отец или деспот?
06.11.2020
60-летний Степан – многодетный отец. Год назад пенсионер похоронил супругу и начал самостоятельно воспитывать пятерых детей. По его словам, он безумно их любит и готов ради них на все. Соседи Степана не верят в семейную идиллию. Они уверены, что за закрытыми дверями дома любящий папа превращается в настоящего тирана. Детей не единожды видели с синяками и побоями, они голодные и неухоженные. Но больше соседей возмущает то, что, несмотря на их жалобы, полиция и служба по делам детей закрывают глаза на проблемы в семье и называют Степана примерным отцом! Истину установят в 19 выпуске проекта «Один за всіх»-15!
В 19 выпуске проекта «Один за всіх»-15 вы узнаете:
Кем окажется на самом деле Степан: заботливым папой или настоящим деспотом?