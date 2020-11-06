60-летний Степан – многодетный отец. Год назад пенсионер похоронил супругу и начал самостоятельно воспитывать пятерых детей. По его словам, он безумно их любит и готов ради них на все. Соседи Степана не верят в семейную идиллию. Они уверены, что за закрытыми дверями дома любящий папа превращается в настоящего тирана. Детей не единожды видели с синяками и побоями, они голодные и неухоженные. Но больше соседей возмущает то, что, несмотря на их жалобы, полиция и служба по делам детей закрывают глаза на проблемы в семье и называют Степана примерным отцом! Истину установят в 19 выпуске проекта «Один за всіх»-15!

В 19 выпуске проекта «Один за всіх»-15 вы узнаете:

Кем окажется на самом деле Степан: заботливым папой или настоящим деспотом?

Какие шокирующие факты о нем расскажут дети?

И вернутся ли они после программы домой?

Больше по теме: «Один за всіх»-15: шокирующий результат детектора в 18 выпуске

Не пропустите новую историю проекта «Один за всіх»-15 в 19 выпуске на телеканале СТБ! Включайте 8 ноября в 20:00!



Video: «Один за всіх»-15: в 19 выпуске выяснят, кто на самом деле Степан — образцовый отец или деспот? 8 ноября 2020 на телеканале СТБ выйдет 19 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 19 выпуска Один за всех 15 сезон от 08.11.2020 смотрите на СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.