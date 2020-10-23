Уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, надругательство над которой вменяют в вину Владу, — его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей! Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада! 13-летняя дочь этого маме не простила! Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника — отчима, а любимого вернуть на свободу. Больше узнайте в 17 выпуске проекта «Один за всіх»-15 25 октября в 20:00 на телеканале СТБ!

В студии выяснят:

Действительно ли отчим насиловал падчерицу?

Как так произошло, что 25-летний парень влюбился в несовершеннолетнюю?

Почему мать защищает своего сожителя?

Какую шокирующую правду откроет полиграф?

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Не пропустите итог этой истории в 17 выпуске проекта «Один за всіх»-15 на телеканале СТБ! Включайте 25 октября в 20:00 новый выпуск.



Video: «Один за всіх»-15 выпуск 17: Команда выяснит, кто виновен — возлюбленный или отчим? 25 октября 2020 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 17 выпуска Один за всех 15 сезон от 25.10.2020 смотрите на СТБ

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