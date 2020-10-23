«Один за всіх»-15 выпуск 17: Команда выяснит, кто виновен — возлюбленный или отчим?
23.10.2020
Уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, надругательство над которой вменяют в вину Владу, — его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей! Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада! 13-летняя дочь этого маме не простила! Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника — отчима, а любимого вернуть на свободу. Больше узнайте в 17 выпуске проекта «Один за всіх»-15 25 октября в 20:00 на телеканале СТБ!
В студии выяснят:
Действительно ли отчим насиловал падчерицу?
Как так произошло, что 25-летний парень влюбился в несовершеннолетнюю?