«Один за всіх»-15: есть ли основания возвращать матери ее дочерей, узнайте в 16 выпуске
В 16 выпуске «Один за всіх»-15 команда проекта будет выяснять, что стало причиной раздора в семье Елены. Уже 3 года женщина не может обнять своих дочерей – 6-летнюю Карину и 4-летнюю Ангелину! Бывший муж отобрал девочек и не подпускает ее даже на порог. За их взрослением мать может наблюдать только через интернет. Но больше всего Елену беспокоит то, что отец разлучил старших сестер с младшей. Девочки даже не знают, что их мать родила еще одну дочь – Виталину, ведь муж выгнал жену из дома беременной! Больше — смотрите в 16 выпуске проекта «Один за всіх»-15 18 октября в 20:00 на телеканале СТБ!
Ранее Елена уже обратилась в суд и доказала, что дочери должны быть с ней. Но вырвать девочек из рук отца не может никто, даже полиция! Сам же 28-летний Николай, хоть и нарушает закон, преступником себя не считает. Поэтому помочь попытается команда «Один за всіх»! Но какие видеодоказательства материнского равнодушия принесут в студию бабушка и дедушка девочек, из-за каких поступков матери отец на самом деле изолировал детей, и с кем они должны остаться, – вы узнаете уже в воскресенье, 18 октября, в 20:00 на телеканале СТБ!
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