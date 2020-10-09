Новая история, которая повергнет в шок всех зрителей. Журналисты возьмутся за свое расследование, которое поможет правоохранительным органам задержать преступника. Более того, команда спасет 12-летнего мальчика, который терпел страшные надругательства от родственников. Больше — смотрите в 15 выпуске остросоциального проекта «Один за всіх»-15 в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ!

Месяц назад жизнь 50-летнего Ивана изменилась навсегда. Примерный семьянин и отец двоих детей застал свою жену с другим. Мужчина был шокирован, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Но родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра. Узнав о надругательстве над сыном, Мария написала заявление в полицию, но поддержки так и не получила. Команда «Один за всіх» выяснит:

Кто на самом деле совершил надругательство над 12-летним мальчиком: родная тётя или ее муж?

Почему в издевательствах над собой семиклассник боялся признаться матери?

Кто в финале программы отправится в полицейский участок?

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Не пропустите 15 выпуск проекта «Один за всіх»-15 11 октября в 20:00 на телеканале СТБ!



Video: «Один за всіх»-15: в 15 выпуске выяснят, кто совращал 12-летнего мальчика 11 октября 2020 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 15 выпуска Один за всех 15 сезон от 11.10.2020 смотрите на СТБ

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