«Один за всіх»-15: в 15 выпуске выяснят, кто совращал 12-летнего мальчика
Новая история, которая повергнет в шок всех зрителей. Журналисты возьмутся за свое расследование, которое поможет правоохранительным органам задержать преступника. Более того, команда спасет 12-летнего мальчика, который терпел страшные надругательства от родственников. Больше — смотрите в 15 выпуске остросоциального проекта «Один за всіх»-15 в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ!
Месяц назад жизнь 50-летнего Ивана изменилась навсегда. Примерный семьянин и отец двоих детей застал свою жену с другим. Мужчина был шокирован, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Но родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра. Узнав о надругательстве над сыном, Мария написала заявление в полицию, но поддержки так и не получила. Команда «Один за всіх» выяснит:
- Кто на самом деле совершил надругательство над 12-летним мальчиком: родная тётя или ее муж?
- Почему в издевательствах над собой семиклассник боялся признаться матери?
- Кто в финале программы отправится в полицейский участок?
Больше по теме: Проект «Один за всіх» вошел в топ-3 лучших программ воскресенья
Не пропустите 15 выпуск проекта «Один за всіх»-15 11 октября в 20:00 на телеканале СТБ!
Video: «Один за всіх»-15: в 15 выпуске выяснят, кто совращал 12-летнего мальчика
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ