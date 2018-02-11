«Слідство ведуть екстрасенси»: замасковане вбивство

12 лютого 2018 року глядачі побачать черговий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидцям доведеться розслідувати вбивство… замасковане під ДТП. Ясновидці змусять говорити свідків, які мовчали цілих два роки. Детальніше – в матеріалі.

Марині три рочки. Вона живе в селі Мала Токмачка неподалік від Запоріжжя та дуже любить фотографуватися. У рідних є сотні її фотографій. Але одна з них – особлива. На ній дівчинка разом з батьком. Але такої фотографії в житті Марини більше не буде… адже восени 2015 роки її батька не стало.

Чоловік загинув при загадкових обставинах. Того трагічного вечора 12 листопада 2015 го Юрій пішов у кафе посидіти з другом. За словами товариша, вони пробули там кілька годин і розпрощалися. Юра додому не повернувся. На світанку його бездиханне тіло знайшли на проїжджій частині. За офіційною версією сталося ДТП, і чоловіка насмерть збила машина. Ось тільки ні водія, ні автомобіля досі розшукати не вдалося…

Але найдивнішою у цій історії є не відсутність машини та винного водія, а відсутність на тілі Юрія характерних для такої смерті пошкоджень. Рідні Юри в ДТП не вірять і стверджують – Юру вбили. Крім того в версії з вбивством був впевнений і юрист Михайло Присяжнюк.

Екстрасенси – остання надія родини дізнатися правду та встановити правосуддя. За справу візьмуться циганська відьма Рубіна Цибульська та емпат Ольга Стогнушенко.

«Було відчуття, що Юрій прийшов сюди на місце смерті не своїми ногами. Хтось його туди привіз. І хоча його вбив чоловік, пряме відношення до цього має якась жінка. Причому… я бачу любов, почуття», – розповість, приїхавши на місце інциденту, Ольга Стогнушенко.

На зустріч з екстрасенсами з невідомих причин не прийде дружина Юри. Невже вона не хоче розібратися в смерті чоловіка, батька її дитини? Або, можливо, вона сама якось причетна до його вбивства?

Також ясновидці з’ясують, що є якийсь Максим, хлопець із кримінальним минулим, який, за словами рідних Юрія, заборгував загиблому велику суму грошей. Невже хлопець убив свого друга, щоб не віддавати борг?

Під час розслідування Рубіна Цибульська шокує: «У свій останній вечір Юра шукав гроші, а знайшов свою смерть!»

Але хто ж насправді вбив Юрія? У кого в гостях чоловік був у свою останню ніч? І чому екстрасенси вийдуть на Анастасію, касира з супермаркету? Дізнайтеся в понеділок, 12 лютого, о 20:00 на СТБ.

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