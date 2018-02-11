«Слідство ведуть екстрасенси»: чи вдасться екстрасенсам врятувати хлопця, чию загибель передбачив Хаял Алекперов?

12 лютого 2018 року о 20:00 глядачі побачать новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу екстрасенсам доведеться виконати незвичайну місію: відшукати і врятувати хлопця, чию загибель передбачив Хаял Алекперов…

Все почалося з того, що в редакцію зателефонувала стривожена Рубіна Цибульська, яка розповіла про дивний дзвінок від її колеги – Хаяла Алекперова.

Хаял надовго поїхав до себе на батьківщину – в Азербайджан. Час від часу вони з Рубіною списувалися, але одного разу астролог вийшов на зв’язок у скайпі та був сам не свій. За словами ясновидиці, він розповів їй страшну історію та попросив, щоб Рубіна терміново піднімала на ноги програму «Слідство ведуть екстрасенси».

До Хаяла звернувся молодий хлопець зі своєю бабусею, в родині яких коїться справжнє жахіття – смерть за смертю. В особистій бесіді хлопець розповів, що раніше писав листа до програми… Але знайти його було не так просто, адже все, що було відомо, – його рідкісне ім’я – Ян.

Серед гори редакційної кореспонденції журналістам вдалося відшукати лист від 23-річного Яна Науменка, колишнього спортсмена, майстра спорту з рукопашного бою з села Новогригорівка Херсонської області. Зробивши розклад на картах, Рубіна побачить, що смерть дуже близько і Ян може загинути вже найближчими днями…

Журналісти терміново вирушать у Новогригорівку та, випередивши Рубіну буквально на лічені години, зустрінуть бабусю й онука. Їхні очі будуть мокрі від сліз, адже з колись великої родини майже нікого не залишилося в живих! Першою загадково і раптово з життя пішла мати Яна – Наталя. А далі – один за одним загинули його дідусь і брат…

Щоб розібратися в цій справі, Рубіна Цибульська покличе на допомогу чорного мага Андрія Сатаненка.

«Мої кілки витесані з дерева, яке побувало в ритуальному вогнищі. Перш ніж забивати їх у землю, я попросив допомоги у мого господаря. Він вів мене… Малюнок, в який вишикувалися ці коли, мав дати розгадку», – розповість Андрій Сатаненко.

Але чому чорний маг заговорить про нечисть? Як вона пов’язана з перехрестям? І кому екстрасенс вирішить принести жертву?

Екстрасенси шокують! Виявляється, убитий горем Ян намагався повіситися… Але з петлі його зняли двоюрідний брат Ігор та його друг Дмитро – хлопці, які незабаром потонули! За словами ясновидців, вони забрали його смерть на себе. Крім того, експерти з’ясують, що Ян пов’язаний любовними путами з дорослою жінкою.

Але чому жінка? Чому не дівчина? Адже Ян молодий… Як вона причетна до проблем в його родині? І невже все це пов’язано з любовним прокляттям? Дізнайтеся в понеділок, 12 лютого, о 21:00.

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