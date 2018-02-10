Всі учасники першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2018 вже виконали свої пісні. Дивіться всі виступи учасників Нацвідбору за посиланнями, а також, як прокоментували члени журі їхні виступи.

CONSTANTINE – Місто

“Тембр голосу впізнаваний, оригінальний і сама пісня дуже сильна. Важко порівнювати, адже це перший номер. Але ти молодець і планка встановлена ​​дуже висока”, – зазначив член журі Євген Філатов.

Сергій Бабкін – Крізь твої очі

“Все не просто так трапляється. У мене десять альбомів, але з усіх пісень тільки ця може собі дозволити брати участь в Євробаченні”, – заінтригував Сергій Бабкін.

LAUD – Waiting

Музикант в четвертому поколінні – Владислав Каращук брав участь в дитячому Євробаченні три рази! Настав час показати себе і на дорослому Нацвідборі.

KAZKA – Дива

Завдяки пісні “СВЯТА” група за короткий час стала популярною в Україні. Чи не стане розчаруванням для шанувальників їхня нова пісня, приготована спеціально для Євробачення?

The Вйо – Нга Нга

“Євробачення – це все-таки розважальний конкурс. Дехто ставиться до нього дуже серйозно. Тому ми зробили спеціально таку легку пісню. Нарешті з України приїдуть не з проблемами, а навпаки – кайф подаруємо людям в Європі”, – зазначив фронтмен групи.

KOZAK SYSTEM – MAMAI

Джамала зізналася, що вчилася з фронтменом групи KOZAK SYSTEM разом в консерваторії і була в нього закохана! Чи вплине стара симпатія на оцінку?

VILNA – FOREST SONG

“Ми єдині учасники, про яких нічого не було відомо раніше. Цей проект люди вперше побачать на Національному відборі! Це буде наша прем’єра”, – говорить фронтвумен Іра Василенко.

Pur: Pur – Fire

Група Pur: Pur вже вдруге бере участь у Національному відборі! Чи вийшло у музикантів здивувати глядачів і членів журі цього разу?

The Erised – Heroes

“Головна мета – представляти нашу країну на міжнародній арені. Щоб всі знали, що гурт The Erised – це музика з України”, – кажуть музиканти.