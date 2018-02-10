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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у другому випуску

«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у другому випуску

Телеканал СТБ

Вже завтра на телеекранах країни покажуть 2 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. По допомогу до Дмитра Карпачова й експертів студії звернеться зневірена мати трьох дітей. Анастасію звинувачують у продажу свого молодшого 10-місячного сина і можуть позбавити волі на 15 років. Вона хоче не просто встановити справедливість, а й повернути свою дитину назад. Однак Ольга й Олександр, подружжя, що взялося за виховання малюка, не готові відмовлятися від маленького Марка, якого вже встигли так полюбити.

2018-02-08_171008

Через звинувачення за статтею 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) соцслужба була змушена забрати хлопчика. Поки дитина перебуває в лікарні, його подальша доля вирішується на очах сотень глядачів – у студії проекту «Один за всіх».

Настя, мама хлопчика, стверджує: рішення залишити новонародженого стороннім людям далося їй нелегко, але здавалося єдино правильним. Адже у неї немає ні часу, ні грошей займатися вихованням ще однієї дитини. Жінка стверджує, що сім’я, де знайшов притулок малюк, не платила їй. У свою чергу, Ольга та Олександр погоджуються: грошей Анастасії вони не давали. Втім, пара все одно має намір і далі боротися за те, щоб маленький Марк залишався членом їхньої родини.

Чому в поліції виникла підозра, що хлопчика продали? Що відбулося насправді? І з ким в результаті залишиться маленький Марк?

Дивіться вже завтра о 21:00 в 2 випуску «Один за всіх»-11

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