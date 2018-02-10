«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у другому випуску

Вже завтра на телеекранах країни покажуть 2 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. По допомогу до Дмитра Карпачова й експертів студії звернеться зневірена мати трьох дітей. Анастасію звинувачують у продажу свого молодшого 10-місячного сина і можуть позбавити волі на 15 років. Вона хоче не просто встановити справедливість, а й повернути свою дитину назад. Однак Ольга й Олександр, подружжя, що взялося за виховання малюка, не готові відмовлятися від маленького Марка, якого вже встигли так полюбити.

Через звинувачення за статтею 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) соцслужба була змушена забрати хлопчика. Поки дитина перебуває в лікарні, його подальша доля вирішується на очах сотень глядачів – у студії проекту «Один за всіх».

Настя, мама хлопчика, стверджує: рішення залишити новонародженого стороннім людям далося їй нелегко, але здавалося єдино правильним. Адже у неї немає ні часу, ні грошей займатися вихованням ще однієї дитини. Жінка стверджує, що сім’я, де знайшов притулок малюк, не платила їй. У свою чергу, Ольга та Олександр погоджуються: грошей Анастасії вони не давали. Втім, пара все одно має намір і далі боротися за те, щоб маленький Марк залишався членом їхньої родини.

Чому в поліції виникла підозра, що хлопчика продали? Що відбулося насправді? І з ким в результаті залишиться маленький Марк?

Дивіться вже завтра о 21:00 в 2 випуску «Один за всіх»-11

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