Ось і закінчився довгоочікуваний перший півфінал відбору на Євробачення-2018! Хто пройшов у фінал Національного відбору з першої дев’ятки? Які результати голосування від 10.02.2018? Про це в нашому матеріалі!

Всі телеглядачі, а також глядачі онлайн-трансляції відбору на Євробачення-2018 вже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як все відбувалося.

Перший півфінал відбору на Євробачення-2018 в Україні відкрив співак CONSTANTINE з піснею «Місто». Члени журі оцінили його виступ у 7 балів, а глядачі – у 2.

Другим виступив Сергій Бабкін із композицією «Крізь твої очі». Від суддів співак отримав 8 балів, від глядачів – 4.

LAUD з піснею «Waiting» виступив наступним. Він отримав від суддів 9 балів, від глядачів – 7.

Далі показав свій номер гурт KAZKA з композицією «Дива». Колектив отримав 4 бали від журі та 5 від глядачів.

Гурт The ВЙО виконав пісню «Нга Нга». Журі віддало колективу 2 бали, глядачі – 1.

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Згодом глядачі та журі Нацвідбору на Євробачення-2018 побачили виступ учасників гурту KOZAK SYSTEM із піснею «Mamai». Вони отримали від журі 1 бал та 3 від глядачів.

Співачка VILNA виступила в першому півфіналі під номером 7, виконавши пісню «Forest song». Їй журі поставило 3 бали, глядачі – 9.

Учасники гурту Pur:Pur виконали свою конкурсну пісню «Fire» передостанніми. Їхній виступ журі оцінило в 6 балів, глядачі в 6.

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 в Україні закрив гурт The Erised із піснею «Heroes». Він отримав від суддів 5 балів та 8 від глядачів.

Отже, за результатами голосування суддів і глядачів від 10.02.2018 до фіналу проходять VILNA, The Erised, LAUD!

Дивіться в ефірі СТБ, а також в онлайн-трансляції на stb.ua другий півфінал 17 лютого і фінал 24 лютого о 19.00.