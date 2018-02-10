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Телеканал СТБ / Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Сьогодні, 10 лютого відбудеться перший довгоочікуваний півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА: Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! Дев’ять учасників змагатимуться за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі в Лісабоні. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

У першому півфіналі Нацвідбору візьмуть участь 9 виконавців:

  1. CONSTANTINE
  2. Сергій Бабкін
  3. LAUD
  4. KAZKA
  5. The ВЙО
  6. KOZAK SYSTEM
  7. VILNA
  8. Pur:Pur
  9. The Erised

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

CONSTANTINE

Сергій Бабкін fb_eurovision_artist_2

LAUD 

KAZKA 

The ВЙО 

KOZAK SYSTEM 

VILNA fb_eurovision_artist_7

Pur: Pur 

The Erised 

Нагадаємо, ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 Сергій Притула. Музичний продюсер шоу — Руслан Квінта. А суддійські крісла займуть відомі музиканти – ДжамалаАндрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Другий півфінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 17 лютого о 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.

Фінал Національного відбору на Євробачення 2018 відбудеться 24 лютого.