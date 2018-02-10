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Телеканал СТБ / Євробачення 2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 10.02.2018 (перший півфінал)

Євробачення 2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 10.02.2018 (перший півфінал)

Телеканал СТБ

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018 вже завершився. Подивитися випуск ви можете ТУТ.

Відповідно до жеребкування від 16 січня 2018 року, в першому півфіналі виступало 9 виконавців:

  1. CONSTANTINE
  2. Сергій Бабкін
  3. LAUD
  4. KAZKA
  5. The ВЙО
  6. KOZAK SYSTEM
  7. VILNA
  8. Pur:Pur
  9. The Erised

Дивитися онлайн: всі виступи учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2018

Пісні всіх учасників першого і другого півфіналу відбору на Євробачення-2018 ви можете послухати за посиланням прямо зараз.  

Ведучим Нацвідбору на Євробачення-2018 обрали Сергія Притулу. Музичним продюсером шоу цього року став — Руслан Квінта. А суддійські крісла Нацвідбору на Євробачення-2018 займуть такі відомі музиканти як: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).  

 

Другий півфінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 17 лютого в 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.

Фінал Національного відбору на Євробачення 2018 відбудеться 24 лютого.

Читайте також: Купити квитки на другий півфінал відбіра на Євробачення 2018