Сьогодні, 10 лютого відбудеться перший довгоочікуваний півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА: Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! Дев’ять учасників змагатимуться за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі в Лісабоні. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

У першому півфіналі Нацвідбору візьмуть участь 9 виконавців:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

CONSTANTINE

Сергій Бабкін

LAUD

KAZKA

The ВЙО

KOZAK SYSTEM

VILNA

Pur: Pur

The Erised

Нагадаємо, ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 Сергій Притула. Музичний продюсер шоу — Руслан Квінта. А суддійські крісла займуть відомі музиканти – Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Другий півфінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 17 лютого о 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.

Фінал Національного відбору на Євробачення 2018 відбудеться 24 лютого.