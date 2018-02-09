Гурт KADNAY представив свою конкурсну композицію для Нацвідбору на Євробачення-2018. У нашому матеріалі ви зможете більше дізнатися про трек і послухати його.

Учасники гурту KADNAY презентували пісню, з якою виступатимуть у Нацвідборі та боротимуться за першість у конкурсі. Композиція називається «Beat of the universe». За словами артистів, це пісня про внутрішню гармонію, яку можна знайти, лише коли перебуваєш наодинці з собою.

«Головна думка полягає в тому, що тільки коли ти позбуваєшся усього зайвого, тільки коли ти наодинці з природою, з собою, ти починаєш чути внутрішній голос. Ти починаєш бачити танець дощу, чути, як тріщить багаття, чути пісню вітру — і все це дає можливість у цьому всьому круговороті звуку, в цьому ансамблі, в цьому Всесвіті знайти себе, зрозуміти, хто ти, і знайти своє власне звучання», — розповів фронтмент гурту Дмитро Каднай.

Додамо, минулого року артисти вже пробували свої сили у Нацвідборі, проте першого місця так і не посіли. Чи вдасться їм виграти цього разу — покаже час.

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