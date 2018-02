Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2018 ILLARIA представила свою конкурсну композицію під назвою «Сила». Слухати трек і дізнатися більше про саму пісню ви зможете у нашому матеріалі.

ILLARIA виступатиме у Нацвідборі з піснею «Сила». Зі слів виконавиці, своєю композицією вона хоче надихнути людей вірити у себе та свою перемогу над життєвими труднощами.

«Переможець — не той, хто ніколи не програє, а той, хто ніколи не здається! Цього року я знову вирішила взяти участь у Національному відборі, бо відчула, що саме така пісня має представляти цього року нашу країну!» — впевнена співачка.

У пісні поєднані давні українські етнічні мотиви з актуальним електронним саундом. Сакральні музичні інструменти, такі як кобза, цитра, колісна ліра, дримба, сопілки та кавали, звучатимуть в оздобленні потужних переможних ритмів.

«А двомовний текст дозволяє одночасно донести до українців та європейців головну ідею: всі люди різні та особливі, кожен із нас може відчути в собі ВЛАСНУ силу, щоб боротися за свої принципи, здійснювати мрії і жити вільно на повні груди», — запевняє виконавиця.

Додамо, ILLARIA вже двічі ставала фіналісткою Національних відборів Євробачення: у 2014 році з драматичною композицією «I’m alive» та у 2017-му — з романтичною баладою «Thank You For My Way».

Цьогоріч вона виступить під номером 8 у другому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 17 лютого о 19:00.

