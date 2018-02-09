Андрій Бєдняков – «Грустная грусть»: ведучий «Х-фактора» презентував трек

«Невже Андрій Бєдняков став співаком?» – подумали ви. Відповідаємо: «Ні, не став». Однак сьогодні шоумен і улюблений ведучий проекту «Х-фактор» презентував трек під гучною назвою «Грустная грусть». Судячи з усього, зайняти місце Олега Винника на музичному олімпі артист не збирається, але свою пісню він також присвятив жінці. Про що ж трек Бєднякова і чи дійсно він добре співає – дізнайтеся в нашому матеріалі.

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На відео, опублікованому в профілі Андрія Бєднякова у соціальній мережі Instagram, він співає російською мовою: «Он на яхте тебя катает, покупает тебе «Шанель». Вставная челюсть тебя ласкает и везет в дорогой отель. А я плачу, плачу, плачу, и небо плачет со мной, и кто же, кто же, будет с моей бородой?»

Наболіла тема про кохання за розрахунком, кліп-пародія на відеороботи Діми Білана і харизматичність ведучого підкорили його шанувальників. Незважаючи на схвальні коментарі фоловерів, Андрій написав, що співати не збирається.

«Новий сингл «ГРУСТНАЯ ГРУСТЬ» Не шукайте в АйТюнс, мене там немає. P.S. Ізі! Не збираюся я cпівати😂, мені не #малополовин! #жизненно#старыйдедстучитвокно», – написав під відео актор.

Чи справді ролик такий смішний, як пишуть про нього в Instagram? Переконайтеся самі просто зараз!