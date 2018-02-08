«Слідство ведуть екстрасенси»: невідома сила відкрила полювання на цілу сім’ю

11 лютого 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками найбільш шокуючого розслідування сезону програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці вирушать до міста Олександрівка Кіровоградської області, щоб з’ясувати, яка сила відкрила полювання на цілу сім’ю…

Подружня пара Гаврилюків і троє їхніх синів живуть у затишному будинку в районному центрі Олександрівка вже більше десяти років. Але ніхто навіть подумати не міг, що прямо під вікнами будинку закопаний… труп людини! Найжахливіше – після дивної знахідки в будинку стало відбуватися таке, від чого по тілу біжать мурашки.

Одного разу моторошний стукіт у двері підняв всю сім’ю на ноги! Мешканці будинку просто застигли від жаху, коли за відкритими дверима вони… нікого не побачили. А вже через тиждень після жахливої ​​знахідки Люба побачила таємничу сутність просто посеред кімнати. У жінки ледь не зупинилося серце. Але вона навіть уявити не могла, що невідома містична сила почне буквально виживати з дому її сім’ю!

Жінка розповіла, як одного разу почула крик, а зайшовши до кімнати, побачила скляні уламки чашки, які полетіли в обличчя сина. Тоді хлопчик ледь не втратив зір. Відтоді мати ні на хвилину не залишає дітей у будинку самих. Каже – невідомо, що може статися з ними в наступний момент. Жінка настільки налякана, що коли її чоловік їде на заробітки, щовечора кличе на нічліг своїх подруг.

Але останньою краплею для Люби став жахливий сон, після якого вона впевнена, що кістки, викопані сім’єю біля будинку, принесуть її родині смерть!

«Мені наснилося чотири труни та жінка, яка лежала недалеко від них у ліжку. У сім’ї нас п’ятеро… », – розповість стривожена героїня.

За справу візьмуться одні з найсильніших експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси» – спадкова ясновидиця Олена Курилова та відьма-некромант Жанна Шулакова.

«Коли я взяла Любу за руку, то побачила дивну картину… Чоловік, що стоїть на кухні, на плиті щось готується, поруч овочі нарізані, кухонна дощечка. В руках у чоловіка ніж, сам він весь у крові, а поруч – закривавлений труп убитої жінки», – розповість Олена Курилова.

Невже сім’я відкопала у своєму саду залишки вбитої жінки? Але хто вона? Чому її вбили? І навіщо її дух лякає членів цієї сім’ї?

А пізніше, після того як Олена, ледь не отримавши травму від драбини, яка раптово впала, опише побачений нею дух чоловіка, щось побачить і Жанна Шулакова:

«Як тільки Олена стала описувати дух вішальника, якого вона побачила біля будинку, я почула якийсь шум у самому будинку. Там явно хтось був…»

Чоловік на роботі, діти в школі, працівників, які роблять ремонт, Люба сьогодні відпустила. Кого відчула ясновидиця в будинку? З чим пов’язано те, що відбувається з сім’єю? Ким виявиться маленька дівчинка, дух якої побачать ясновидиці? І чому екстрасенси заговорять про вбивство матері? Дізнайтеся в неділю о 19:00 на СТБ.

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