Святкування Китайського Нового року розпочнеться 16 лютого 2018 року і закінчиться 2 березня. Китайці ведуть літочислення за місячно-сонячним календарем, тому 2018-й за григоріанським календарем – це китайський 4716-й. За схемою п’яти стихій, прийдешній рік буде земляним, а за схемою тваринного зодіаку – під владою Собаки.

Стародавні китайці святкували Новий рік цілий місяць, однак реалії сучасного життя не дають можливості відпочивати так довго, тому час відпочинку скоротили вдвічі. У перший день Китайського Нового року всюди запалюють пахощі та підривають феєрверки, щоб відлякувати злих духів, які приходять, щоб вкрасти урожай (для китайців Новий рік пов’язаний з початком посівних робіт і насамперед є святом весни).

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В останній день святкувань китайці запалюють на вулицях червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів і традиційно збираються на сімейні вечері. Китайці вірять, що в останній день Нового року за святковим столом зустрічаються не тільки живі родичі, а й у вигляді духів їхні покійні предки.



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