В Україну приїжджає переможець чеського Нацвідбору на Євробачення-2018 Міколас Йозеф. Співак виступить як зірковий гість у першому півфіналі українського пісенного конкурсу. Докладніше — в нашому матеріалі.

10 лютого, цієї суботи, дев’ять учасників Нацвідбору змагатимуться в пісенному бою за можливість представляти Україну на найпрестижнішому європейському шоу. Підтримають конкурсантів представники України на Євробачення-2017 — гурт О.Torvald, які виступлять у першому півфіналі з піснею «Ліхтарі», і переможець чеського Нацвідбору Міколас Йозеф. Співак виконає свою композицію для Євробачення-2018 «Lie To Me». До Києва Йозеф прилетить цієї п’ятниці, 9 лютого.

Міколас Йозеф — 22-річний чеський співак. У Нацвідборі за нього проголосувало 16 млн глядачів, що допомогло йому здобути перемогу. Він обійшов таких суперників, як Ева Бурешова, Debbi, гурти Eddie Stoilow і Doctor Victor.

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Композитор і співак Міколас Йозеф привернув увагу публіки три роки тому синглом і відеокліпом «Hands Bloody», а популярність йому принесли композиції «Free» і «Believe».

Саме завдяки «Believe» молодий музикант отримав запрошення від продюсера Нікодема Мілевського переїхати до Відня. З Мілевським музикант також готував композицію «Lie to Me», з якою вирушить на Євробачення-2018. Перед поїздкою до Лісабона співак збирається представити свій трек, написаний англійською мовою, на кількох концертах в низці європейських країн.