Євробачення 2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 10.02.2018 (перший півфінал)

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018 стартує 10.02.2018 о 19:00. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ та UА:Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією!

Відповідно до жеребкування від 16 січня 2018 року, в першому півфіналі виступлять такі 9 виконавців:

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Пісні всіх учасників першого і другого півфіналу відбору на Євробачення-2018 ви можете послухати за посиланням прямо зараз.

Ведучим Нацвідбору на Євробачення-2018 обрали Сергія Притулу. Музичним продюсером шоу цього року став — Руслан Квінта. А суддійські крісла Нацвідбору на Євробачення-2018 займуть такі відомі музиканти як: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Нагадуємо, голосувати за улюблених вами учасників першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 ви можете в додатку Телепортал або за допомогою смс-голосування після того, як в прямому ефірі буде оголошено, що лінії для голосування відкриті.

Дізнайтеся першими, хто пройшов до фіналу за результатами голосування глядачів і журі в першому півфіналі відбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018 в нашій онлайн-трансляції!

Другий півфінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 17 лютого в 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.

Фінал Національного відбору на Євробачення 2018 відбудеться 24 лютого.