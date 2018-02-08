CONSTANTINE, учасник Нацвідбору на Євробачення-2018, поділився з нами історією створення своєї конкурсної пісні та розповів, кому її присвятив. Якщо хочете дізнатися подробиці — читайте наш матеріал.

Ви виконуватимете пісню «Місто» у Нацвідборі. Який її посил і про що вона?

Пісня про рідне місто. Тобто про Київ, у якому було багато романтичних (і не тільки), важливих для мене подій. І так само ця пісня про кохання на відстані. Тобто в цьому місті відбулася романтична і важлива для мене подія, побачення і спільне дозвілля. Потім ця дівчина полетіла далеко, і місто почало мені нагадувати про неї.

Чому ви вирішили співати саме українською, а не англійською?

Пісня спочатку була написана англійською мовою, але ми її поклали в стіл. Десь рік вона лежала. І ось зараз ми її дістали для Нацвідбору і подумали, що українською мовою вона звучатиме цікавіше.

А чому ви вирішили брати участь у Нацвідборі?

Ми якось спонтанно з командою вирішили. Почули, що починається відбір і вирішили подати заявку.

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А чому ви вважаєте, що ваша пісня краща за інші та гідна представляти Україну в Лісабоні?

Я не можу сказати, що вона краща за інші або я кращий за когось. Я вважаю, що ми всі артисти, колеги, і мені дуже подобаються виконавці, які беруть участь у відборі. Вони всі молоді й талановиті, серед них дуже багато моїх друзів. І мені подобається ця нова українська хвиля. Відразу видно, що розвивається культура нашої країни, і це величезне задоволення, і я б навіть сказав свято — більше, ніж конкурс. Тобто я не ставлюся до цієї події як до конкурсу. Я до всіх ставлюся як до колег. Для мене це радість. Якщо мене оберуть, я дуже буду щасливий. Але так само я вболіватиму і за інших артистів.

Вас переповнюють якісь позитивні емоції перед конкурсом?

Переживання, звичайно ж, є, оскільки я виступаю під першим номером десятого числа. Я відкриваю Нацвідбір, тому для мене це дуже хвилююче. Переді мною стоїть завдання, так би мовити, підкорити, напевно, відразу публіку, показати шоу, виступити добре. Для мене це дуже важливо, але я думаю, що все буде добре.

Деякі учасники вважають, що судді можуть засуджувати. Є у вас такі думки?

Знаю, що говорять різне. Але я вірю, що все-таки це чесний конкурс. І вибиратимуть людей, а якщо так, то це буде максимально чесно і справедливо. Тому побачимо. А якщо там буде щось не так, то я довіряю простору, довіряю Всесвіту. Для мене мета — сцена, заспівати пісню максимально добре, і для мене це радість.

А якщо не складеться, пробуватимете свої сили наступного року?

Побачимо. Це ж за рік. Можливо, пробуватиму, можливо, отримуватиму Греммі (сміється. — Прим. ред.). Подивимося, все може статися за рік.

І ще хотіла запитати про вашу пісні. Вона присвячена дівчині, з якою у вас зараз стосунки?

Знаєте, я залицяюся до Соні Сухорукової з The Erised. У них зараз тур Америкою і вона полетіла. Тому цю пісню я присвячую Соні Сухоруковій.

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