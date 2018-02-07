Уже завтра, 8 лютого, на телеканалі СТБ можна буде подивитись 2 випуск 5 сезону «Я соромлюсь свого тіла». Клініка та медичний трейлер проекту знову відкриють двері для всіх тих, хто втомився жити з хворобою. У новому епізоді глядачі побачать довгоочікувані результати лікування складних пацієнтів з попередніх сезонів та нові історії, що не можуть залишити байдужими. Також ведучі розкажуть, як саме модні гаджети впливають на здоров’я, і розвінчають міфи, котрими оповита циркумцизія, або ж обрізання.

Дивитися онлайн Я соромлюсь свого тіла 5 випуск 1 від 01.02.2018

Першою пацієнткою Валерія Ославського стане шестирічна Улянка Зубова. Дівчинка мріє стати балериною чи наїзницею, проте зараз не може навіть наздогнати своїх однолітків. Через вроджену патологію суглобів ноги дівчинки почали розвиватись неправильно. Ускладнює ситуацію й інший страшний діагноз: після перенесеної в дворічному віці операції на серці ноги Улі паралізувало. Багатомісячна реабілітація й зусилля батьків допомогли дівчинці знову стати на ноги, проте повністю відновити чутливість поки що не вдалось.

Проблема ще одного маленького пацієнта – трирічного Давида Притули – не така помітна, але дуже болісна не тільки для хлопчика, а й для його мами. Молода жінка картає себе за те, що погодилась на операцію на статевому члені сина. Після втручання пеніс хлопчика постійно запалений, а звичайний похід до туалету – для малюка перетворюється на справжні тортури. Мама Давида вкрай стурбована: невже єдиним виходом для сина є обрізання?

До речі, докладніше про цю оповиту міфами операцію розкаже під час свого експерименту Людмила Шупенюк. Ведуча влаштує незвичайне чаювання на подвір’ї столичного медичного університету.

Інша незручна проблема приведе на проект 16-річну Іру Квасюк. Через гормональне порушення на її обличчі, грудях та животі активно почало рости волосся за чоловічим типом і вже кілька років немає менструацій. До того ж Іра стрімко набирає вагу і вже важить понад центнер.

Продовжать лікування Олександр Іщенко, який шокував Валерія жахливим станом своїх зубів, та Назар Головко, чиє життя зруйнував синдром Туретта. Побачать глядачі й досягнення Валерії Абдуліної: дівчина прийшла до Катерини Безвершенко торік, благаючи повернути їй голос, який вона втратила ще в чотирирічному віці.

А в продовженні розпочатого минулого тижня експерименту, присвяченого гаджетам, лікарі й надалі тестуватимуть смартфони, якими сьогодні користується як мінімум кожен третій українець. Ви дізнаєтесь, як пов’язана звичка щохвилини витягати телефон із головним болем, зайвою вагою, проблемою з пам’яттю та навіть… із гемороєм. А також – що спільного у професійних блогерів та наркозалежних!

Дивіться другий випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 уже завтра о 20:00 на каналі СТБ!

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