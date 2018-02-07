Співачка TAYANNA вдруге вирішила позмагатися у Нацвідборі за першість. Перед конкурсом виконавиця поділилася з нами очікуваннями від шоу та розповіла, чому саме українською мовою виконуватиме свій трек. Подробиці — в нашому матеріалі.

Нещодавно ви презентували свою пісню до Нацвідбору — «Леля», хоча до ефіру не планували цього робити, що вплинуло на зміну Вашого рішення?

Коли стало зрозуміло, що я не зможу брати участь у конкурсі з піснею «Квітка», у мережі з’явився фрагмент пісні, яку я написала у подарунок своїй подрузі. Вона була англомовна. Тому деякі користувачі й вирішили, що це фрагмент майбутньої пісні, з якою я братиму участь у Національному відборі. Згодом довелось пояснювати, що це не так. А вже 29 січня я була готова презентувати спеціально написану для Євробачення пісню «Леля».

Автор пісні «Леля» — ви?

Я — автор та композитор. Саундпродюсер пісні — Віталій Телезін. З ним ми працювали над деякими треками, що увійшли до платівки «Тримай мене». Завдяки таланту Віталія вони набули нового, самобутнього звучання!

Що саме ви хочете донести цією піснею?

«Леля» — неперевершена, такої пісні в моєму репертуарі ще не було! Вона про кохання, кохання без відповіді, але без смутку. Дуже енергійний трек. Слухаючи його, хочеться не просто танцювати, а й жити! Попри все! Я сподіваюсь, що своїм позитивом «Леля» захопить не лише Україну, а й усю Європу.

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А чому ви вирішили виконувати пісню саме українською мовою?

Українська мова дуже мелодійна. Вона просто створена для того, аби її слова складались у рядки пісень.

А перекладатимете? Плануєте виконувати англійською?

У нас з командою є така думка, аби на Євробаченні вперше пролунала композиція, не перекладена англійською.

Це для того, щоб українську мову популяризувати і в Європі?

«Леля» — дуже самобутня композиція. Якщо змінити мову, якою від початку була створена пісня, то, звичайно, змінюється і її звучання, наповненість. Тому мені б не хотілось перекладати «Лелю». Оскільки існує вірогідність, що вона втратить свій колорит.

А скажіть, чому саме ви повинні виграти у Нацвідборі?

Я не казала, що маю виграти. Але якщо слухачам буде близька позитивна енергетика пісні «Леля» — я буду вдячна за їхні голоси.

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