Гурт PUR:PUR презентував свою конкурсну пісню, з якою виступатиме у Нацвідборі на Євробачення-2018. Послухати трек і дізнатися про нього подробиці ви зможете в нашому матеріалі.

Український гурт PUR:PUR презентував конкурсний трек, з яким візьме участь у Національному відборі на Євробачення-2018.

Новий сингл під назвою «Fire» виконується англійською мовою. Незважаючи на назву пісні, символ вогню в ній використовується не в буквальному сенсі. У пісні йдеться про те, що всередині кожного творця, художника, музиканта є палюче тепло, яким він жадає поділитися зі світом, щоб зігріти серця всіх навколо і запалити в них вогонь любові до всього, що нас оточує.

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На відміну від «We Do Change», пісні, з якою гурт посів четверте місце в Національному відборі 2016 рокуі, «Fire» активніша, рухливіша і впевненіша, але, як і попередній конкурсний трек, має глибокий зміст. У своєму виступі PUR:PUR обіцяє взяти тим же, чим і завжди, — щирістю і хорошою музикою, додаючи, що у телеглядачів буде можливість побачити історію Всесвіту, що розпускається.

«З’явилася пісня, яка, на наш погляд, може дуже добре представити Україну на Євробаченні. Ми вже точно знаємо, що принесемо добро. Нам є, що сказати, і ми робимо це максимально щиро», — запевняють музиканти.

За словами солістки гуртуНати Сміріної, минулого разу вона сумнівалася, що однією щирістю можна пробивати стіни, а цього року абсолютно в цьому впевнена. Перемогти на конкурсі можна упевненістю в собі й тотальною відкритістю перед слухачем, запевняє артистка. «Тому що, якщо подивитися на всіх фіналістів конкурсу, тобто на всі пісні переможців, можна побачити, що у всіх дуже-дуже щирі посили. Євробачення дає можливість у прямому ефірі поспілкуватися з величезною кількістю людей і сказати їм те, що ти ніс у маси весь цей час. Прямий ефір — це більше будь-якого стадіону, це більше, ніж будь-яка зала, яку ти можеш уявити. І воно дійсно відчувається, це прямий зв’язок із кожним глядачем. Це велика відповідальність!», — резюмувала співачка.



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