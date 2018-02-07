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Телеканал СТБ / Офіційний канал СТБ на YouTube набрав мільйон підписників

Офіційний канал СТБ на YouTube набрав мільйон підписників

Телеканал СТБ

30 січня 2018 року в офіційного YouTube-каналу СТБ з’явився мільйонний підписник, за що канал отримає нагороду «Золота кнопка». Це серйозне досягнення, яке свідчить про популярність продукції телеканалу не тільки на телебаченні, а й на популярному відеохостингу. Докладніше в матеріалі.

Канал СТБ було зареєстровано на відеохостингу ще в 2007 році, але активна робота над його наповненням почалася тільки у 2012-му. У середньому, за результатами останніх шести місяців, кількість підписників щодня збільшується на 1.52 тисячі. Зараз їх 1 019 346, і цифра невпинно зростає.

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«Продукція телеканалу СТБ, безумовно, в тренді. Якби ми завантажували випуски всіх шоу на один YouTube-канал, то мільйон підписників набрався б набагато раніше. Відомо, що на YouTube теж є тренди! Так ось в ці тренди регулярно потрапляли випуски реаліті-шоу «Хата на тата», виступи учасників Нацвідбору на Євробачення та випуски «Я соромлюсь свого тіла». А зараз особливою популярністю користується серіал-мелодрама «Список бажань», коментує керівник відділу монетизації контенту Роман Балінський.

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За час свого існування канал зібрав близько 720 млн переглядів, 1.8 млн лайків і 380 тис. дизлайків. Характерно, що половина лайків була поставлена ​​в 2017 році.

«На офіційний YouTube-канал СТБ завантажується багато ефірних проектів. Найпопулярніше відео за весь час існування випуск проекту «Один за всіх». Однак якщо брати останній сезон осінь-2017, з найбільшою кількістю переглядів був проект «Хата на тата», розповідає Роман.

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Більша частина аудиторії каналу (64%) жінки віком від 18 до 34 років. Найбільша кількість підписників з України (50%), також на канал СТБ підписані глядачі з країн СНД, Німеччини, США та Канади.

Крім того, Роман Балінський поділився планами на подальший розвиток:

«Наша наступна мета «Діамантова кнопка» за досягнення в 10 мільйонів підписників. Ну і, звичайно ж, працюватимемо на те, щоб утримати глядача. Для цього будемо намагатися завантажувати нові відео у високій якості, знімати історії з-за лаштунків. У лютому 2018 року плануємо проводити прямі трансляції національного відбору на Євробачення 2018».

Підписатися на YouTube-сторінку СТБ і стежити за всіма оновленнями можна ТУТ.

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