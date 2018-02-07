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Телеканал СТБ / Як харчуватися у Великий піст

Як харчуватися у Великий піст

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Великий піст – найбільш значимий піст для всіх православних християн. У 2018 році він розпочнеться 19 лютого та триватиме до 7 квітня. Дотримуючись посту протягом семи тижнів, віруючі очищаються не лише тілесно, а й духовно. Як харчуватися під час Великого посту і яке меню скласти – читайте у нашому матеріалі.

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У 2018 році Великдень святкуватимуть 8 квітня, а Великий піст починається 19 лютого і триває до 7 квітня. Період 48 днів складається з 40 днів, які символізують час, проведений Ісусом в пустелі, а останній тиждень Великого посту, які ще називають Страсною седмицею, є символом останніх днів життя, проведених Христом на землі.

Вважається, що Великий піст даний віруючим для роздумів про свої вчинки та каяття у грішних справах. У цей період потрібно багато молитися і уберігати себе від поганих думок і вчинків. Через фізичне утримання православні християни очищають свою душу.

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Правила під час Велкиого посту

Для початку ми поділимося з вами правилами Великого посту. Необхідно обмежити вживання алкоголю, відгородити себе від галасливих компаній. Також в цей період не можна вінчатися. Слід утримуватися від сварок і уникати засудження.

Період Великого посту ділиться на 4 періоди:

  • 40 днів – час перебування Ісуса Христа в пустелі
  • 6 субота посту – Лазарева субота
  • 6 неділя посту – вхід у Єрусалим
  • Страсний тиждень

Щоб підготувати тіло і дух до святкування світлого дня Великодня, віруючим необхідно дотримуватися не тільки посту, але і приділяти час молитвам та сповідям. Ще існують традиції, яких варто дотримуватися в Страсний тиждень. Кожен день цього тижня прийнято називати Великим, тобто Великий понеділок, Великий вівторок і так далі.

Перший день Страсного тижня слід присвятити своєму житлу, тобто помити його і почистити. У Великий вівторок слід підготувати одяг і прасувати білизну. Велика середа призначена для господарських справ. Також в цей день необхідно підготувати все, що потрібно для розпису писанок.

У Великий четвер, або, як зазвичай його називають, Чистий четвер,  прийнято випікати паски, перед їх приготуванням необхідно прочитати молитву і підготувати тіло до Великодня, тобто вимитися. У день Великої п’ятниці заборонено їсти, співати пісні, шити і різати. У Велику суботу господині трудяться на кухні та розфарбовують яйця.

Про прийом їжі у Великий піст

Прийоми їжі під час Великого посту прописані у Монастирському статуті.

Понеділок, середа та п’ятниця – це дні сухоїдження. Тобто якщо ви вирішили суворо поститись, то можна їсти лише чорний хліб, фрукти й овочі, а пити – компоти та воду. Також дозволено трохи горіхів і зелені.

Вівторок і четвер – дні гарячих страв. Не можна вживати олію навіть при приготуванні каші або тушкованих овочів.

А ось у вихідні дні, суботу та неділю, можна дозволити собі трохи рослинної олії і цим урізноманітнити раціон.

Також не можна вживати в їжу м’ясо, молочні продукти, яйця і олію (крім певних днів).

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Нюанси Великого посту

Здавалося б, все просто, але існують дні, коли дозволено рибу та вино.

  • Понеділок першого тижня посту. Він також називається чистий понеділок. Цього дня у православних прийнято повністю відмовлятись від їжі.
  • Середина посту, або Середохресна середа. Дозволено випити трохи натурального вина (без спирту).
  • У День святих сорока мучеників – 22 березня – теж можна додати в їжу олію.
  • На Вербну неділю – 1 квітня – меню можна урізноманітнити морепродуктами, ікрою, олією і вином.

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Важливо також розуміти, що піст – це не дієта. З кожним днем ​​протягом семи тижнів людина завдяки очищенню піднімається  так званими сходами до таїнства Святого Воскресіння Господнього. У релігійному сенсі Великий піст – свого роду перевірка на істинність вірувань людини.

Але якщо ви хворієте, то посту дотримуватися необов’язково. Також це стосується дітей до 7 років, дівчаток-підлітків, літніх людей, вагітних і жінок, що годують грудьми. Менш жорсткий піст дозволений і тим, хто зважився постити вперше.