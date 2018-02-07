Скоро на календарі березень і українці перейдуть на літній час. Якого числа слід перевести стрілки годинника вперед в 2018 році та як уникнути стресу від змін – читайте в нашому матеріалі!

В останню неділю березня, в ніч з 25 на 26 число, о 3:00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. У зв’язку з цим встати і лягти спати українцям доведеться раніше звичного часу. Такі зміни нерідко викликають стрес в організму, а для деяких людей перехід на літній час спричиняє негативні наслідки.

Щоб цього уникнути, варто підготуватися заздалегідь і дотримуватися кількох порад.

Проводити більше часу на свіжому повітрі та здійснювати піші прогулянки.

Лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай.

Відмовитися від жирної та важкої їжі, пити більше води. Намагайтеся харчуватися збалансовано і віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам.

Не перевантажувати організм. Не беріть додаткову роботу і проводьте більше часу з рідними та близькими.

Почніть підготовку до переходу на літній час 2018 завчасно, і новий режим не викличе у вас жодних складнощів.