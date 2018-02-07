CONSTANTINE — «Мiсто»: співак представив пісню для Євробачення-2018

CONSTANTINE презентував свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення-2018. Хочете почути трек і дізнатися про нього подробиці? Читайте наш матеріал.

Український поп- і соул-виконавець Constantine опублікував на своїй Soundcloud-сторінці пісню, з якою візьме участь у Національному відборі на конкурс Євробачення-2018. За словами Constantine, композицію під назвою «Мiсто» він написав спеціально для конкурсу.

«Українською мовою пісень у мене ще не було. Тож зараз для мене це подвійний виклик», — зізнається музикант.

Говорячи про саму пісню, він зазначає, що «Мiсто» — дуже життєствердна композиція.

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«Уляні Кушик — вокалістці Dao Park і автору слів цієї пісні — вдалося повністю відтворити ту атмосферу, яку я вклав, коли писав музику. Адже ми всі обпікаємося і знаємо, що таке сльози і розставання. Але головне — пам’ятати, що потім завжди трапляється диво! Ми оживаємо і знову починаємо помічати, який прекрасний світ навколо», — зазначив артист.

Варто сказати, що саме Constantine випала честь відкривати конкурсну програму Національного відбору на Євробачення-2018. Його номер буде стартовим у програмі першого півфіналу, який ми побачимо вже 10 лютого. Сам артист не приховує хвилювання з цього приводу і зазначає, що в нинішньому відборі неймовірно сильний склад учасників, серед яких багато друзів і колег Constantine, чия музика йому імпонує.

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