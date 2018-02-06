Новорічні свята вже успішно закінчилися і слідом за веселим січнем йде жадібний на вихідні дні лютий. Офіційних свят у лютому 2018 немає, тому українці відпочиватимуть тільки в традиційні вихідні — суботу та неділю.

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Жодних скорочених передсвяткових днів чи офіційних свят в останньому місяці зими, на жаль, немає. Але, хоч це і найкоротший місяць у році, все ж для нас він принесе чимало улюблених народних свят.

14 лютого відзначається День святого Валентина. У це романтичне свято понад півтори тисячі років люди освідчуються один одному в почуттях, дарують “валентинки” та тематичні подарунки.

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Деякі українців 16 лютого святкує Китайський Новий рік – східне свято, яке відзначається не тільки в азіатських країнах, а й у всьому світі. У цей день проводяться народні гуляння, ярмарки, костюмовані танці та маскарадні вуличні паради.

Ще з давніх часів відзначають таке свято, як Масляна. Постійної дати у неї немає, оскільки вона починається за 7 тижнів до Великодня. У 2018 році Масляна триватиме з 12 по 18 лютого. Весь тиждень заведено випікати млинці та пригощати ними своїх близьких та друзів.

Кількість робочих днів у лютому 2018: 20

Кількість вихідних днів у лютому 2018: 8