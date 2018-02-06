PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / О.Torvald виступлять у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018

О.Torvald виступлять у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Наближається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Уже цієї суботи, 10 лютого, у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ глядачі побачать першу дев’ятку учасників, готових представити Україну в Лісабоні: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, гурт KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR:PUR і The Erised.

За традицією, в кожному прямому ефірі Нацвідбору також виступить зірковий гість. У першому півфіналі це буде найдрайвовіший гурт країни – О.Torvald. Хлопці виконають пісню «Ліхтарі» зі свого нового альбому «Бісайди», яку називають присвятою всім шанувальникам гурту в Україні та за її межами.O.Torvald

«Мені подобається, що в цьому році, як і в попередніх двох, серед учасників відбору досить багато молодих цікавих музикантів. Їхня музика прозвучить у прямому ефірі на всю країну й обов’язково знайде нових слухачів. Але найважливіше, щоб вони розуміли, для чого їм цей конкурс, що вони можуть привнести в нього і що він їм може дати в плані творчого розвитку, – зазначає фронтмен групи Женя Галич. – Щодо нас, то 14 лютого ми презентуємо відео на трек «Ліхтарі», після чого О.Torvald вирушає з концертами до Польщі, Німеччини, Чехії та Австрії».

Шанувальникам півфіналістів Нацвідбору-2018 і гурту О.Torvald, охочим опинитися в самому епіцентрі головної події року, відчути енергетику живого звуку і побачити, що відбувається на знімальному майданчику під час перерви, варто поспішити з квитками – придбати їх можна на сайті СТБ.

Телевізійна зйомка Національного відбору проходить у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

Нагадаємо, за отриманими балами від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників із кожного півфіналу.

Члени журі Національного відбору-2018: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Ведучий: Сергій Притула.

Музичний продюсер Нацвідбору-2018: Руслан Квінта.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)