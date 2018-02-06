Наближається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Уже цієї суботи, 10 лютого, у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ глядачі побачать першу дев’ятку учасників, готових представити Україну в Лісабоні: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, гурт KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR:PUR і The Erised.

За традицією, в кожному прямому ефірі Нацвідбору також виступить зірковий гість. У першому півфіналі це буде найдрайвовіший гурт країни – О.Torvald. Хлопці виконають пісню «Ліхтарі» зі свого нового альбому «Бісайди», яку називають присвятою всім шанувальникам гурту в Україні та за її межами.

«Мені подобається, що в цьому році, як і в попередніх двох, серед учасників відбору досить багато молодих цікавих музикантів. Їхня музика прозвучить у прямому ефірі на всю країну й обов’язково знайде нових слухачів. Але найважливіше, щоб вони розуміли, для чого їм цей конкурс, що вони можуть привнести в нього і що він їм може дати в плані творчого розвитку, – зазначає фронтмен групи Женя Галич. – Щодо нас, то 14 лютого ми презентуємо відео на трек «Ліхтарі», після чого О.Torvald вирушає з концертами до Польщі, Німеччини, Чехії та Австрії».

Шанувальникам півфіналістів Нацвідбору-2018 і гурту О.Torvald, охочим опинитися в самому епіцентрі головної події року, відчути енергетику живого звуку і побачити, що відбувається на знімальному майданчику під час перерви, варто поспішити з квитками – придбати їх можна на сайті СТБ.

Телевізійна зйомка Національного відбору проходить у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

Нагадаємо, за отриманими балами від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників із кожного півфіналу.

Члени журі Національного відбору-2018: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Ведучий: Сергій Притула.

Музичний продюсер Нацвідбору-2018: Руслан Квінта.

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