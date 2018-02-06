Минулого тижня, під час прем’єри «МастерШеф» — «Кулінарний випускний» за участю підлітків, визначилася двадцятка найкращих кулінарів-аматорів. А завтра, у другому випуску, хлопці та дівчата розпочнуть боротьбу за титул головного юного шеф-кухаря країни. Але крім кулінарних випробувань, на наших учасників чекають ще й сердечні справи…

Напевно всі запам’ятали на кастингу «МастерШеф» — «Кулінарний випускний» красеня Марка Левинського. Тоді хлопець ділився з Ектором Хіменесом-Браво перевіреними порадами, як завойовувати дівчат. На проекті Марк теж не розгубився: він має намір закохати в себе Кароліну Залевську, Лізу Дідковську та навіть Тетяну Литвинову. Але, схоже, що Марк закохався сам, тому що очевидно пересолив конкурсну страву.

Далеко не секрет, що на проекті судді оцінюють не тільки якість приготування страви, а й презентацію. Що ж, під час другого етапу «МастерШеф» — «Кулінарний випускний» у більшості хлопців та дівчат вміння креативно презентувати страву поки «кульгає». І поки хтось думає, як вигідно представити своє творіння, та плутається в словах, — Ярослав Вархоляк всіх «зробить»! Депутат Ярик зуміє застосувати свої дипломатичні здібності та розповість про страву команди так, що Ектор захоче її скуштувати.

Як учасники впораються з конкурсами? І хто стане найслабшим на цьому етапі? Дивіться другий випуск «МастерШеф» — «Кулінарний випускний» 07.02.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ. А також дивіться онлайн на сайті masterchef.stb.ua всі випуски проекту та найсвіжіші серії після виходу «МастерШеф» в ефір!

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