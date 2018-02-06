Сьогодні, 6 лютого, відбулася прем’єра нової композиції співака LAUD «Waiting», з якою він візьме участь у Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2018. LAUD виконає композицію вже цієї суботи, 10 лютого, під час прямого ефіру на телеканалах СТБ і UА:Перший (початок о 19:00).

Зараз LAUD працює над новим матеріалом і готується до свого першого сольного концерту, який відбудеться 21 березня в київському клубі Bel étage.

LAUD – це творчий псевдонім українського співака і композитора Влада Каращука, під яким він почав виступати з весни 2017 року після підписання контракту з продюсером Джамали Ігорем Тарнопольським і лейблом Enjoy Records.

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